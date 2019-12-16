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Госдума предлагает ввести льготную ипотеку для жителей аварийных домов

16 декабря 2019 г. 308
Фото: © shutterstock.com

В Госдуме предлагают ввести льготную ипотеку для жителей аварийных домов, которая поможет им быстрее переехать в новое жилье.

Соответствующие поправки в законодательство подготовил комитет Госдумы по бюджету. Внести поправку предложил член комитета, депутат от партии "Единая Россия" Дмитрий Юрков.

Предполагается, что первый взнос будет оплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ, а ставка по кредиту не будет превышать 3% годовых, пишут "Известия". Кроме того, затраты на ипотеку должны быть ограничены: после уплаты взноса у семьи должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.  

Юрков подчеркнул, что субсидии помогут гражданам "вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживания в маневренном фонде и другие трудности". В аварийном фонде сегодня живут в основном малоимущие граждане, поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено.

Предложение направлено на отзыв вице-премьеру Виталию Мутко. Поддержать его готовы в партиях "Справедливая России" и ЛДПР. В КПРФ хотят сначала изучить предложение, сомневаясь, что у граждан есть деньги на ипотеку.

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