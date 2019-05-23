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Госдума запретит коллекторам выбивать долги по ЖКХ

23 мая 2019 г. 399
Фото: © shutterstock.com

В Госдуме к первому чтению рекомендован законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.

Инициатором проекта стала зампред Думы Ирина Яровая. Документ поддержал Комитет по жилищной политике и ЖКХ.

Если закон примут, право взыскания долгов по ЖКХ останется только у профессиональных участников рынка: управляющих организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций.

Яровая подчеркнула, что в существующем законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы ЖКХ решен не в полной мере.  Принятие нового закона позволит защитить права граждан и обеспечить законность требований, говорится на сайте Госдумы.

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