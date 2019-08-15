Грузия построит скоростную дорогу к российской границе

Грузинские власти планируют до конца этого года начать строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Соответствующее финансирование уже выделено.

"Проект исторического значения будет подписан через несколько дней, и к концу года начнется строительство магистрали Коби-Гудаури вместе с тоннелем. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе", - заявил Мамука Бахтадзе, чьи слова приводят РИА Новости.

Дорога пройдёт по маршруту Квешети - Коби (край Мцхета - Мтианети). Протяженность магистрали составит более 22 километров. На данный момент Военно-грузинская дорога насчитывает 35 километров и является одной из самых опасных дорог Грузии. В зимний период дорогу закрывают из-за опасности схода оползней и лавин.