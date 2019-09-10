Халат на память: от вороватых постояльцев отельеры защищаются камерами и чипами

Постояльцы часто вывозят из отелей то, что сувенирами не является, - тапочек, гелей для душа и блокнотов им уже не хватает. Отельеры вынуждены бороться с "несунами".

Легальные сувениры, которые можно со спокойной совестью прихватить на память, - канцтовары, чай, сладости, одноразовые тапочки, шампуни, гели для душа, кремы.

Но, возможно, гели и шампуни скоро перестанут быть сувенирами. Так, одна крупная гостиничная сеть объявила, что планирует заменить мелкие одноразовые бутылочки на более крупные емкости с дозаторами – это избавить мусорные свалки от 500 миллионов крошечных пластиковых пузырьков в год.

Одноразовые флаконы, ручки и блокноты могут служить неплохой рекламой – у туриста могут поинтересоваться, откуда у него вещь с таким ярким логотипов. Отмечено также, что постояльцы легальные сувениры довольно редко забирают из отелей, где им не понравилось, говорится в материале РИА Новости.

Около 20% туристов, опрошенных сервисом бронирования Ostrovok.ru, признались, что когда-либо забирали без спроса из отеля не принадлежащую им вещь. Из отеля нельзя уносить полотенца и халаты, кофемашины и чайники, чашки, пепельницы, журналы, книги, зонтики, постельное белье, шторы, мебель, декор, произведения искусства.

Чаще всего воруют полотенца. Спросом пользуются также посуда, фонари, канцтовары, халаты, зонты, пульты от кондиционеров и телевизоров. Некоторые туристы коллекционируют пластиковые карты-ключи и таблички do not disturb.

Отслеживают вороватых гостей с помощью видеокамер, а также RFID-чипов, вшиваемых во все подряд — от простыней, полотенец, штор до салфеток для лица. Пометить можно даже пульты дистанционного управления, лампы и подушки.