Инвестиции в российскую недвижимость выросли на четверть

Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости в первом полугодии этого года увеличился по сравнению с прошлогодними показателями на 24% - до 1,6 миллиарда долларов, подсчитали аналитики консалтинговой компании JLL.

Показатель второго квартала оказался на 13% больше прошлогоднего: 643 млн долларов против 568 млн долларов. Лидером по объему привлеченных инвестиций стал сектор офисной недвижимости. Его доля составляет 35% общих вложений в российскую недвижимость. На втором месте – сектор жилой недвижимости, его доля составила 31%. Третье место у торговой недвижимости с долей 22%.

Доля Москвы увеличилась выросла с 56% до 72%, в то время как доля Петербурга сохранилась на уровне первого квартала 2019 года - 21%. Сделки с региональными активами составили 7%.

"Рост в первом полугодии объясняется закрытием нескольких крупных сделок. Сложившаяся стабильность на финансовых рынках, а также смягчение монетарной политики Банка России способствуют увеличению инвестиционной активности", - поясняет Наталия Тишендорф, член совета директоров и руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL.

Также, по ее словам, инвесторов стимулирует позитивная разница между ставками капитализации и стоимостью банковского финансирования, которая сформировалась около года назад впервые за всю историю рынка коммерческой недвижимости.

"Ожидаемое снижение ключевой ставки в этом году приведет к дальнейшему сокращению стоимости финансирования под залог активов и положительно отразится на инвестиционном рынке недвижимости", - считает она.

Руководитель отдела исследований компании JLL Олеся Дзюба в свою очередь отмечает сохранение дефицита объектов недвижимости, доступных инвесторам для покупки. При этом, по ее мнению, в условиях сложившейся стабильности и при отсутствии внешних негативных факторов вероятность активизации инвестиций в недвижимость возрастает. По прогнозам JLL, объем инвестиций на российском рынке недвижимости по итогам года составит 3,5 млрд долларов.