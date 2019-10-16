Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыИнвестиции в российскую недвижимость выросли вдвое

Инвестиции в российскую недвижимость выросли вдвое

16 октября 2019 г. 114
фото: shutterstock.com

Несмотря на двукратный рост текущий показатель еще далек от результатов 2017 года.

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за девять месяцев составили около 1,8 млрд евро. Это в два раза больше прошлогодних показателей, выяснили аналитики компании Cushman & Wakefield.

"По итогу трех кварталов 2019 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил 1,8 млрд евро. Это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда объем инвестиций составил всего 982,5 млн евро", - отмечается в исследовании.

Несмотря на двукратный рост текущий показатель еще далек от результатов 2017 года. Тогда инвестиции за первые девять месяцев достигали 2,6 млрд евро. При этом низшую отметку инвестиционный рынок уже преодолел в прошлом году.

"Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом объем инвестиций увеличился на 50%, пока что российский рынок лишь накапливает инвестиционный потенциал. Москва сегодня, пожалуй, один из самых недоинвестированных городов мира, если принять во внимание размер, развитость инфраструктуры и "технологичность" московской агломерации", - отметил руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов. Для города такого масштаба нормальным был бы объем сделок в 10 млрд евро в год, считает он. 

По прогнозам экспертов, в 2020 году ожидается небольшой рост объема инвестиций в российскую недвижимость до 3 млрд евро. Однако ожидать, когда рынок выйдет на естественные объемы, стоит не раньше 2024 года

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>