Инвестиции в российскую недвижимость выросли вдвое

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за девять месяцев составили около 1,8 млрд евро. Это в два раза больше прошлогодних показателей, выяснили аналитики компании Cushman & Wakefield.

"По итогу трех кварталов 2019 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил 1,8 млрд евро. Это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда объем инвестиций составил всего 982,5 млн евро", - отмечается в исследовании.

Несмотря на двукратный рост текущий показатель еще далек от результатов 2017 года. Тогда инвестиции за первые девять месяцев достигали 2,6 млрд евро. При этом низшую отметку инвестиционный рынок уже преодолел в прошлом году.

"Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом объем инвестиций увеличился на 50%, пока что российский рынок лишь накапливает инвестиционный потенциал. Москва сегодня, пожалуй, один из самых недоинвестированных городов мира, если принять во внимание размер, развитость инфраструктуры и "технологичность" московской агломерации", - отметил руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов. Для города такого масштаба нормальным был бы объем сделок в 10 млрд евро в год, считает он.

По прогнозам экспертов, в 2020 году ожидается небольшой рост объема инвестиций в российскую недвижимость до 3 млрд евро. Однако ожидать, когда рынок выйдет на естественные объемы, стоит не раньше 2024 года