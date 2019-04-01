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Ипотечная ставка в России выросла до максимума за 1,5 года

1 апреля 2019 г. 725
Фото: © shutterstock.com

Средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях в феврале выросла до 19,15% годовых – это максимальный показатель с августа 2017 года.

Ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума в сентябре-октябре 2018-го – тогда она составила 9,41%. После этого начался небольшой рост, говорится на сайте Центробанка.

За первые два месяца 2019 года российские банки выдали ипотечные кредиты за 392,7 миллиарда рублей.  Совокупный портфель ипотечных кредитов за январь-февраль увеличился до 6,602 триллиона.

В России реализуется национальный проект "Жилье и городская среда", согласно которому средний уровень ипотечной ставки в этом году должен составить 8,9% годовых.

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