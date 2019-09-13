Ипотечные договоры превратят в таблицы

Наиболее значимые условия договора при заключении ипотеки будут изложены в форме таблицы – такие требования содержатся в проекте указания Центробанка.

В таблицу будут оформлять условия, требующие согласования с заемщиков. Это информация о сумме кредита, сроках его возврата, процентной ставке, способах выплат, включая бесплатный способ. Туда же войдут сведения об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и о возможности уступки прав требования по договору третьим лицам.

Табличная форма уже используется при оформлении потребительских кредитов и позволяет упростить для заемщика понимание основных условий договора. Кроме того, такая форма позволяет лучше обдумать и оценить степень риска при принятии решения о кредите.

Планируется, что норматив будет распространяться на все организации, выдающие ипотеку.