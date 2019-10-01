Ипотечные мошенники обманывали банки при помощи отмытых маргиналов

В Волгограде судят банду ипотечных мошенников, которые обманывали банки, используя для этого социально неблагополучных граждан.

С сентября 2014 года по май 2017-го шестеро мошенников находили неблагополучных граждан, которые соглашались за небольшое денежное вознаграждение оформить на себя кредит. Потенциальных заемщиков приводили в порядок с помощью косметических процедур и снабжали их фиктивными документами о достойном заработке, сообщает ИА "Высота 102".

Параллельно мошенники находили участки или дома, собственники которых были готовы продать их в ипотеку, а в пакете документов для банка предоставляли фотографии элитных коттеджей.

В итоге банки выдавали большие кредиты, и разницу между суммой кредита и стоимостью недвижимости ипотечные аферисты забирали себе. Выплачивать ипотеку никто не собирался.

Ущерб, нанесенный кредитным учреждениям, оценивают в 14 миллионов рублей. Свою вину сообщники не признают.