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Ипотечные заемщики в России помолодели

23 декабря 2019 г. 174
Фото: © shutterstock.com

Россияне, покупающие жилье в кредит, помолодели - средний возраст ипотечного заемщика снизился.

Средний возраст россиянина, покупающего в ипотеку квартиру, по итогам года составил 36 лет, сообщили ТАСС в компании "МИЭЛЬ". Еще два года назад показатель составлял чуть больше 38 лет, а в 2015 году средний возраст ипотечного заемщика равнялся 40 годам.

В свою очередь в пресс-службе Московского кредитного банка сообщили, что самому молодому человеку, оформившему у них ипотеку в 2019 году, было 18 лет. Люди до 30 лет составляют порядка 30% от числа тех, кто оформляет в банке ипотечные кредиты.

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