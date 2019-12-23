Ипотечные заемщики в России помолодели

Средний возраст россиянина, покупающего в ипотеку квартиру, по итогам года составил 36 лет, сообщили ТАСС в компании "МИЭЛЬ". Еще два года назад показатель составлял чуть больше 38 лет, а в 2015 году средний возраст ипотечного заемщика равнялся 40 годам.

В свою очередь в пресс-службе Московского кредитного банка сообщили, что самому молодому человеку, оформившему у них ипотеку в 2019 году, было 18 лет. Люди до 30 лет составляют порядка 30% от числа тех, кто оформляет в банке ипотечные кредиты.