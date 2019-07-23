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Ипотеку погибших военных будет гасить государство

23 июля 2019 г. 400
Фото: © shutterstock.com

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает досрочное погашение военной ипотеки за счет федерального бюджета в случае смерти или гибели военнослужащего.

Предполагается, что ипотека будет гаситься единым платежом, деньги будут переводить на именной̆ накопительный̆ счет участника в размере его задолженности по кредиту, рассказала ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Авторы закона указывают, что дополнительные расходы не потребуются - на эти цели пойдут деньги, которые выделяются на обеспечение накопительно-ипотечной системы военнослужащих. Погашение ипотеки должно происходить до вступления в наследование родственников погибшего.

Парламентарии хотят придать закону обратную силу, чтобы его действие распространилось на тех, кто столкнулся с такой ситуацией до вступления закона в силу.  

Законодатели считают, что такой подход позволит повысить эффективность использования средств федерального бюджета, поскольку в итоге будет израсходовано меньше средств на погашение процентов по займу. Кроме того, это решит вопрос обеспечения жильем членов семьи погибшего военнослужащего.

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