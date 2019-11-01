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Ипотеку убитой из-за машины екатеринбурженки выплатит страховая компания

1 ноября 2019 г. 1270
Фото: © ГТРК "Южный Урал"

Страховая компания выплатит долг за ипотеку убитой жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Девушку лишили жизни из-за машины.

 

При оформлении ипотеки Ксения застраховала жизнь и здоровье в "Военно-страховой компании" (ВСК). Поскольку наступил страховой случай, компания обязана выплатить в полном объеме сумму долга, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей.

Юрист добавил, что встречался с представителями ВСК, и страховщики подтвердили, что свои обязательства они выполнят.

Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября – она уехала с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Девушку нашли мертвой, троих предполагаемых убийц задержали – они арестованы до 11 декабря. По предварительным данным, на преступление они пошли, чтобы похитить машину.

У Ксении осталась 9-летняя дочь. Чтобы перевезти девочку в Екатеринбург убитая и купила квартиру в ипотеку.

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