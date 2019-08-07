ГлавнаяФинансыИсследование: семьи с ипотекой разводятся реже

Исследование: семьи с ипотекой разводятся реже

7 августа 2019 г. 276
Фото: © shutterstock.com

Семьи, которые выплачивают ипотеку, реже разводятся. Кроме того, 40% заемщиков после развода несущественно задерживают выплаты.

Семьи, свободные от кредитных обязательств, разводятся в 10-20% случаев, те же, кто выплачивает ипотеку, разводятся только в 2% случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

К концу первого полугодия аналитики насчитали 25 тысяч ипотечных договоров с просрочкой на 90 дней и больше. Около 20% договоров принадлежали семьям в разводе или в стадии бракоразводного процесса.

Эксперты отмечают, что в принятии решения о выдаче средств банками семейное положение зачастую играет не последнюю роль.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>