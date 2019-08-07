Исследование: семьи с ипотекой разводятся реже

Семьи, которые выплачивают ипотеку, реже разводятся. Кроме того, 40% заемщиков после развода несущественно задерживают выплаты.

Семьи, свободные от кредитных обязательств, разводятся в 10-20% случаев, те же, кто выплачивает ипотеку, разводятся только в 2% случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

К концу первого полугодия аналитики насчитали 25 тысяч ипотечных договоров с просрочкой на 90 дней и больше. Около 20% договоров принадлежали семьям в разводе или в стадии бракоразводного процесса.

Эксперты отмечают, что в принятии решения о выдаче средств банками семейное положение зачастую играет не последнюю роль.