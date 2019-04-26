ГлавнаяФинансыИзъятые у нерадивых владельцев участки распродают по рублю

Изъятые у нерадивых владельцев участки распродают по рублю

26 апреля 2019 г. 489
Фото: © shutterstock.com

В МособлБТИ рассказали, в каких случаях у собственников или арендаторов изымают земельные участки.

Землю, как правило, изымают, когда участок не используется или используется не по назначению. Такие случаи не редкость – так, в Пензе за 4 года более сотни участков вернули в муниципальную собственность. Случается, что изымают землю, выделенную под строительство жилья.

Участок могут изъять, если он используется не с теми целями, под какие выделен, или же незаконно, пишет "Российская газета".  Еще одна причина – нерациональное использование, когда в результате деятельности снижается плодородие земли или наносится вред окружающей среде.

Изъять участок могут, если его не использовали в течение трех лет. Также земли можно лишиться, если на выделенном под жилищное или дачное строительство участке построили коммерческое здание или же здание возвели с нарушением градостроительных норм.

Власти обычно требуют, чтобы участок привели в соответствие с нормами. Если же требование не выполнено в срок, постройки признают самостроями и изымают участок.

Изъятые земли выставляют на публичные торги. Стартовая цена, как правило, устанавливается с учетом рыночной стоимости.

Если предыдущий владелец не снес самострой, им начинают заниматься власти, однако если расходы на снос и организацию публичных торгов выше рыночной стоимости участка, лоту устанавливают начальную цену в 1 рубль. Если же на первых торгах участок не продан, цена снижается на 20% - на вторых торгах он может стоить уже 80 копеек.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>