Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен

Сегодня в России набирают популярность технопарки: сейчас их насчитывается около 160, и в ближайшие 10 лет число технопарков и технополисов может удвоиться.

Только в одной Москве размещено порядка 35 технопарков и технополисов (данные инвестиционного портала). Самый известный из них – Сколково. Редакция Вести.Недвижимость разбиралась вместе с управляющим партнером компании "Финансовый и организационный консалтинг" (ФОК) Моисеем Фурщиком, что такое технопарк, и для чего он нужен.

Где зародились технопарки

Сама история технопарков берет свое начало в США в Стэндфордском университете. После Второй мировой войны у вуза возникли трудности с финансированием, решить которые помогла аренда. Университет владел большим участком земли, однако продавать его не мог. Тогда декан инженерного факультета, профессор Фредерик Терман предложил руководству сдать землю в долгосрочную аренду в качестве офисного парка. Причем арендаторами парка могли выступать только высокотехнологичные компании. Таким образом университет стал получать доход, а его выпускники могли трудоустроится в парке.

Позднее идея профессора Термана стала началом Силиконовой долины (The Father of Silicon Valley). Сегодня резидентами Кремниевой долины являются мировые компании-гиганты такие, как Apple, Intel, Hewlett – Packard, General Electric, Google и многие другие.

Технопарки и технополисы – это специализированные имущественно-земельные комплексы на территории города, которые имеют соответствующий официальный статус и предоставляют выгодные условия ведения научно-производственной и инновационной деятельности для своих резидентов. Резиденты технопарков могут арендовать помещения по привлекательным ценам, получить налоговые льготы, получить доступ к оборудованию и услугам, а также консультационную помощь. Каждый технопарк имеет отраслевую специализацию: микроэлектроника, IT, машиностроение, электротехника, биотехнологии, нанотехнологии и другие, говорится на инвестиционном портале Москвы.

В 70-х технопарки стали появляться и в Европе. Здесь к привычным тогда технопаркам прибавилась функция инкубатора технологического бизнеса (производственные помещения, в которых инновационные компании могли разместить свое производство). Первые технопарки в России появились в 90-х. Как правило, это были подразделения университетов или академгородки. Первым технопарком в России можно назвать Томский научно-технический парк.

Объединяя инновационный бизнес

В России понятие "технопарк" является несколько расплывчатым. В нормативных актах содержится три различных определения, не считая терминов "промышленный технопарк" и "технопарк высоких технологий", рассказывает управляющий партнер компании "Финансовый и организационный консалтинг" (ФОК).

Но обобщая, можно сказать, что технопарк – это совокупность объектов недвижимости, созданных для ведения малого и среднего бизнеса в сфере высоких технологий, которая управляется единой управляющей компанией и может включать в себя земельные участки, офисные здания, лабораторные и производственные помещения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Ключевой функцией технопарка является концентрация небольших инновационных компаний в едином комплексе недвижимости. В такой ситуации может достигаться синергия за счет размещения оборудования коллективного пользования, центров сертификации, инжиниринга, прототипирования, поддержки экспорта и других элементов, интересных для различных резидентов. Кроме того, важным фактором является сама атмосфера технопарка, активное общение его резидентов, даже не имеющих прямых кооперационных связей между собой.

Соответственно, ключевой задачей управляющей компании является создание такой творческой обстановки и наполнение технопарка сервисными функциями. И тогда объект становится реально востребованным со стороны инновационного бизнеса. А значит, происходит активное наполнение его площадей целевыми резидентами-арендаторами, отмечает эксперт.

При этом деятельность резидентов в сфере высоких технологий может быть довольно разнообразной, включая научные исследования, опытно-конструкторские разработки и внедрение технологий в производство. Как правило, чем более длинные инновационные цепочки формируются в рамках технопарка, тем эффективнее его работа.

По данным Минкомсвязи, треть технопарков в России специализируется на IT, четверть – на высокотехнологичной химии, 16% - на нанотехнологиях, 5% приходятся на биомеде, 2% - на атомную промышленность и космос, 19% - на другие сферы.

Каким должен быть технопарк, и сколько это стоит

Ключевые требования к строительству и размещению технопарков содержатся в Национальном стандарте. В частности, речь идет о размерах технопарка: его общая площадь должна быть не меньше 5 тыс кв м. Также технопарк должен иметь обособленную территорию не менее 3,5 га. Эта площадь может быть меньше 3,5 га, если плотность застройки территории технопарка превышает минимальное значение, установленное органами власти субъекта РФ для технопарков. На территории технопарк должны быть точки доступа ко всем коммуникациям.

Что касается инвестиций в такие проекты, то их сумма может иметь достаточно большой разброс. Прежде всего, объем финансовых вложений определяют три фактора: первое - это масштаб самого технопарка; второе – создается технопарк с нуля (строительство новых зданий) или под него используются уже существующие объекты; третье – оборудование, которое будет размещено на территории парка. Наиболее типичный диапазон необходимых инвестиций – 50–500 млн рублей, говорит эксперт.

Будет ли это востребовано

К настоящему времени в России создано, по разным оценкам, от 63 (данные Минпромторга на 2019 год) до 157 (данные Ассоциации кластеров и технопарков на 2018 год) технопарков. Разница в цифрах объясняется упомянутой выше нечеткостью определений, объясняет Моисей Фурщик.

При этом подавляющее большинство технопарков сосредоточено в крупных городах. Но небольшие города могут успешно создавать подобные объекты. Тут ключевым фактором является наличие научно-технического потенциала и/или спроса на прикладные разработки. Поэтому технопарки вполне могут функционировать в наукоградах или в населенных пунктах, где расположены крупные высокотехнологичные производства (в том числе в моногородах). Другое дело, что в таких случаях масштаб технопарка, скорее всего, будет заметно меньше, чем в крупном городе, но его эффективность может оказаться даже выше.

Нынешняя популярность технопарков, в значительной степени, вызвана политикой государства в этом направлении, поясняет Моисей Фурщик. Развитие инноваций ставится в число контрольных показателей для губернаторов, имеется целый спектр инструментов федеральной поддержки создания технопарков, включающих субсидии по линии Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи. Поддерживает эту тематику и Минобрнауки России.

"В результате, более половины созданных технопарков – государственные, то есть управляются университетами или компаниями, подконтрольными региональным органам власти. Обычно в таких технопарках профильные резиденты имеют льготные ставки аренды" , - говорит управляющий партер ФОК.

Но имеется и значительное число частных технопарков. Чаще всего, они создаются либо девелоперами коммерческой недвижимости, либо крупными промышленными предприятиями, имеющими незадействованные площади. Обычно в таких случаях к потенциальным резидентам предъявляются менее жесткие требования, но зато может и не быть льготной арендной ставки.

Тогда для инновационных компаний на первый план в качестве преимуществ выходят наличие специализированных и небольших площадей, удобное расположение, расширенные возможности для кооперации с другими резидентами или с крупным предприятием – организатором технопарка, а также оборудование коллективного пользования и другие дополнительные сервисы. Причем интересно, что многие меры господдержки распространяются и на негосударственные технопарки, о чем часто в полной мере не знают даже сами управляющие компании.

Что касается выгоды для жителей города, то это дополнительные высококвалифицированные рабочие места и налоговые поступления, расширение возможностей для предпринимательской и инновационной деятельности, улучшение имиджа города и удержание перспективной молодежи.

В ближайшие годы можно ожидать как появления новых технопарков, так и расширения существующих. "На горизонте 7-10 лет можно ожидать примерно удвоения их количества. Этому способствует как активизация государственной поддержки, так и продолжающаяся реструктуризация крупных производств (высвобождение площадей за счет автоматизации и вывод части функций на аутосорсинг)", - полагает эксперт.

Также рост технопарков будет способствовать растущее осознание небольшими инновационными компаниями того факта, что размещение в специализированных комплексах недвижимости повышает эффективность их работы и привлекательность в глазах высококвалифицированных сотрудников.