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Карельские коммунальщики пошли в акустическую атаку на должников

18 октября 2019 г. 677
Фото: © shutterstock.com

В Карелии сотрудники коммунальных служб решили бороться с должниками звуком. Перед домами они размещают акустическую систему и включают запись, в которой требуют оплатить квитанции.

Ситуация с платежами в Петрозаводске почти критическая: на 268 тысяч жителей – более 200 миллионов рублей долга.  Вырученные деньги пойдут на реконструкцию инженерных сетей.

Теперь к домам должников подъезжает машина, из которой выносят огромную колонку и включают запись, в которой обращаются к собственникам и требуют погасить долги за водоснабжение и водоотведение, а также предлагают не позориться перед соседями. Запись могут гонять по кругу минимум полчаса, пишет "Комсомольская правда".

Пока проведено два рейда, оба – по частному сектору. И результаты, пусть и скромные, уже есть – в компанию явились два злостных неплательщика и частично погасили задолженность, еще двое заключили договор о рассрочке.

Параллельно в местном Водоканале разрабатывают способ борьбы с должниками, живущими в многоквартирных домах: на стены будут проецировать короткие 3D-ролики о водоснабжении и списки квартир, где живут должники.

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