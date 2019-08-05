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Каждая пятая семья в программе реновации готова на ипотеку, чтобы докупить площадь

5 августа 2019 г. 222
Фото: © Global Look Press

Каждая пятая семья, участвующая в программе реновации в Москве, готова использовать ипотеку, чтобы докупить дополнительную жилую площадь.

В настоящее время москвичи – участники реновации заключили с банками 52 договора, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Участникам программы, желающим докупить площадь, предоставляют 10-процентную скидку, которой можно воспользоваться в течение 2 лет. Докупаемая площадь не должна превышать 100 квадратных метров.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что для улучшения жилищных условий также можно использовать материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты.

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