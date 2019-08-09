Каждую пятую премиум-квартиру в Москве покупают в ипотеку

Каждая пятая сделка с новостройками премиум-класса в Москве заключается с применением ипотечных средств.

С начала года на рынке премиального первичного жилья было заключено 374 сделки, и 80 из них были ипотечными. В прошлом году с привлечением ипотеки была заключена 161 сделка из 722.

Эксперты считают, что премиальное жилье все чаще будут покупать в ипотеку, через год, по прогнозам, доля таких сделок достигнет 30-35% при условии сохранения или незначительного изменения текущих ставок.

На вторичном рынке элитного жилья 20% квартир покупаются с привлечением ипотеки, говорится в сообщении компании Savills.

Средняя стоимость премиальной квартиры, покупаемой в ипотеку, составляет в настоящее время 73 миллиона рублей. Средний срок обременения – 18 лет. Минимальный срок выданной ипотеки составил 2 года, максимальный – более 30 лет. Подавляющее большинство покупателей предпочитают брать кредит на срок от 10 лет.