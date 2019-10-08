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Каждый второй россиянин старается экономить энергоресурсы

8 октября 2019 г. 178
Фото: © shutterstock.com

В России выросло число граждан, экономящих энергоресурсы. За расходом энергоресурсов следит каждый второй россиянин.

 

Тщательно контролируют расход энергоресурсов и стараются экономить потрбление 57% участников опроса, проведенного ВИЦОМ. За три года показатель вырос на 15%.

Чаще всего за расходами следят люди старших возрастов – от 45 лет. Экономно тратят воду, газ и электричество в основном жители малых городов и сел.

33% опрошенных следят за потреблением энергоресурсов периодически; как правило, это люди в возрасте от 18 до 34 лет, половина из них живет в Москве или Петербурге.

9% россиян не следят за потреблением энергоресурсов – за три года их стало на 9% меньше.

Следить за энергоресурсами россиян заставляет желание сэкономить деньги (79% опрошенных), сэкономить природные ресурсы (15%) и привычка (14%).

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