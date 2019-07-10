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Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

10 июля 2019 г. 251

За счет этого студия хочет выручить 4 млрд рублей и нарастить производственные мощности в два раза.

Киностудия имени Горького выставит на торги свои непрофильные активы. Речь идет о имущественных комплексах в Москве - на территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (площадь 39,5 тыс кв м) и двух бывших автобазах Минкультуры (8,6 тыс кв м и 13,2 тыс кв м), а также о территории бывшей киностудии "Леннаучфильм" в Санкт-Петербурге (19,5 тыс кв м).

Помимо этого, киностудия намерена продать заброшенный пионерский лагерь "Буревестник" в Серпуховском районе Подмосковья (65 тыс кв м) и 32% компании "Телебазис". Она занимается сдачей в аренду около 5,7 тыс кв м коммерческой недвижимости около станции метро "ВДНХ". 68% "Телебазиса" принадлежит "Газпром-медиа".

Стоимость активов киностудии, выставленных на продажу, оценивается примерно в 4 млрд рублей. На вырученные средства студия собирается провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя организации.

 

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