Китай использует опыт Москвы по цифровизации госуслуг в строительстве

В прошлом году Россия поднялась со 115 на 48 место в рейтинге Всемирного банка по направлению "Получение разрешений на строительство". Это заинтересовало китайских коллег.

Опыт Москвы в процессе цифровизации госуслуг в сфере строительства будет использоваться государственными органами Китая, заявили члены китайской делегации, которые прилетели в Москву по приглашению Всемирного банка. Также китайская делегация обсудила с московскими властями вопросы, связанные с работой электронных сервисов для застройщиков.

В прошлом году Россия совершила резкий скачок в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" по направлению "Получение разрешений на строительство", поднявшись со 115 на 48 место. Нас, естественно, волновал вопрос, за счет чего это удалось сделать. Но после презентации, в которой речь шла о шести направлениях в области цифровизации госсуслуг в строительстве, нам многое стало понятно, сказала заместитель генерального директора департамента международного экономического и финансового сотрудничества министерства финансов КНР Чань Юньхон.

"У нас в стране есть электронные системы и платформы для застройщиков, но нам надо поучиться у вас тому, как интегрировать различные ведомства для работы на этих платформах и наладить взаимодействие между ними", - отметила она.

В свою очередь, заместитель руководителя Пекинской муниципальной комиссии по развитию и реформам Дай Йинь отметила, что в китайской столице также проводятся реформы по переводу в электронный вид административных процедур в строительстве. Пекину интересен опыт Москвы по расширению состава градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), в который с недавних пор включается информация о технических условиях подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям и о расположенных в границах земельного участка подземных коммуникациях.

"Сбор такой информации на электронных платформах может оказать самое позитивное влияние на скорость реализации проектов", - подчеркнула Дай Йинь.

Между тем заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Надежда Караванова отметила, что Москва с радостью поделится с китайскими коллегами своим опытом. Сегодня в Москве создан замкнутый контур предоставления государственных услуг в электронном виде. В прошлом году был запущен проект по подключению к различным инженерным сетям по единой заявке.

"В планах на ближайшее будущее – внедрение комплексных услуг в строительстве, когда на каждом этапе реализации строительного проекта по одной заявке застройщик сможет получать решения, согласованные несколькими органами власти и сформированные с использованием цифровой площадки взаимодействия", - добавила Надежда Караванова.

Ранее руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщал, что столичные власти начали работу над созданием единой цифровой платформы градостроительной деятельности.