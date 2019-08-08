Коллекция заблуждений: почему видеонаблюдение доступнее и нужнее, чем вы думаете

Услуга видеонаблюдения становится все более и более распространенной и востребованной, а современные устройства способны обеспечить совершенно новый уровень контроля и безопасности.

Впрочем, многие владельцы бизнеса не спешат пользоваться этой услугой, зачастую считая ее слишком дорогой, неудобной и неэффективной. Вместе с компанией Ростелеком попробуем развенчать популярные мифы и заблуждения.

«Мне такая система вообще не нужна»

Видеонаблюдение может оказаться полезным для бизнеса самой разной направленности. Например, на больших складах с помощью камер можно следить за наличием и местом расположения того или иного товара, в супермаркетах и небольших магазинах — за текущим ассортиментом, поведением персонала и посетителей, в образовательных учреждениях заведениях — за безопасностью учащихся и преподавателей. педагогов и учеников.

Ростелеком может подобрать индивидуальные решения для самых разных организаций — речь идет не только о размерах компаний, но и о сферах их деятельности и отраслевых спецификах.

«Не уверен, что удастся подобрать подходящее оборудование»

Сейчас на рынке представлено огромное количество видеокамер, а значит можно подобрать именно те, которые удовлетворят запросы самых требовательных владельцев бизнеса. Сделать правильный выбор помогут специалисты Ростелекома, которые учтут все потребности и задачи вашего бизнеса.

Камеры могут вести съемку в полной темноте, давая четкое изображения и записывая звук. Устанавливать камеры можно в самых разных помещениях, а также на улице — аппаратура устоит перед вандалами и непогодой.

Как именно установить камеры подскажет опытный специалист Ростелекома, который изучит помещение или территорию, за которой требуется наблюдение, после чего подберет оптимальный вариант.

«Пользоваться системой видеонаблюдения очень сложно»

Просматривать изображение с камер наблюдения можно удаленно, с помощью компьютера, планшета или смартфона — совсем необязательно оборудовать специальный «наблюдательный пункт» на складе или в магазине – все записи доступны из любой точки мира через веб-интерфейс.

Кроме того, совсем не важно, каким интернетом вы пользуетесь — видеонаблюдение от Ростелекома может работать на сетях абсолютно любых интернет-провайдеров. Записи с камер могут храниться в защищенном облачном хранилище Ростелекома от 3 до 90 суток — это время зависит от выбранного тарифного плана.

«Система видеонаблюдения мне не по карману»

Клиентам, выбирающим Видеонаблюдение от Ростелекома, компания готова предложить несколько тарифных планов. Цена зависит от выбранных опций: длительности видеозаписей, периода хранения видео, частоты выгрузки видеозаписи и некоторых других услуг. Сами же камеры можно арендовать, взять в рассрочку или же купить — в этом случае выбор также остается за владельцем бизнеса.

Причины, по которым владельцы бизнеса решают приобрести систему видеонаблюдения, могут быть самыми разными. Одним удается таким образом повысить безопасность — выявить или предотвратить случаи воровства, другим же — улучшить сервис, обратив внимание на взаимодействие продавцов и консультантов с покупателями.