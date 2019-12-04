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Коллекторам окончательно запретят выбивать коммунальные долги у россиян

4 декабря 2019 г. 494
Фото: shutterstock.com

Сейчас есть лазейка, позволяющая обойти закон - агентский договор.

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который полностью закроет доступ коллекторам к долгам россиян, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Летом в силу вступил закон, который запрещает продавать коммунальные долги россиян. Однако осталась лазейка, позволяющая обойти закон - агентский договор. Он позволяет управляющей компании нанимать коллекторов за процент от возвращённых денег. Новые поправки должны устранить и этот пробел.

"Любые лазейки пресечём. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», - рассказал Анатолий Аксаков, чьи слова приводит газета "Известия". По его словам, проект закона должен быть готов к концу января.

 

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