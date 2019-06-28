Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

У ипотечного заемщика должна быть подушка безопасности – денежный запас на несколько платежей.

Оформляя ипотеку, заемщику следует помнить о золотом правиле: на случай непредвиденных обстоятельств нужно отложить сумму, которой хватит на 2-4 платежа. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

"Должнику в 65% случаях необходимо не менее 3,5-4 месяцев, чтобы решить свои финансовые проблемы и вернуться в график платежей", - пояснил он.

Если же в график платежей сразу вернуться не удастся, запас времени все равно будет – кредиторы не заинтересованы в получении залога и начинают процедуры для изъятия квартиры только при длительных сроках просрочки.

Морозов напомнил, что средний срок просроченной ипотечной задолженности варьируется в пределах 3-4 лет, да и процедура для изъятия ипотечной квартиры длится довольно долго.