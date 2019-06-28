ГлавнаяФинансыКоллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

28 июня 2019 г. 274
Фото: © shutterstock.com

У ипотечного заемщика должна быть подушка безопасности – денежный запас на несколько платежей.

Оформляя ипотеку, заемщику следует помнить о золотом правиле: на случай непредвиденных обстоятельств нужно отложить сумму, которой хватит на 2-4 платежа. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

"Должнику в 65% случаях необходимо не менее 3,5-4 месяцев, чтобы решить свои финансовые проблемы и вернуться в график платежей", - пояснил он.

Если же в график платежей сразу вернуться не удастся, запас времени все равно будет – кредиторы не заинтересованы в получении залога и начинают процедуры для изъятия квартиры только при длительных сроках просрочки.

Морозов напомнил, что средний срок просроченной ипотечной задолженности варьируется в пределах 3-4 лет, да и процедура для изъятия ипотечной квартиры длится довольно долго.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>