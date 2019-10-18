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Коллекторы занялись ипотечными долгами

18 октября 2019 г. 155
Фото: © shutterstock.com

Коллекторы заинтересовались ипотечными долгами, это может создать проблемы заемщикам.

Одно из коллекторских агентств запустило пилотные проект, в рамках которого выкупило права на ссуды, неплатежи по которым составляли до года. Если проект будет признан удачным, агентство расширит работу в этом направлении, рассказали "Коммерсанту" в компании.

Коллекторы планируют восстанавливать график платежей и предлагать должникам программы реструктуризации и дисконт по сумме долга. Если же должник не будет платить, ему предложат выставить квартиру на торги под контролем агентства.

Квартиру на торги коллекторы могут выставить и по решению суда. Если недвижимость продать не удастся, судебный пристав предложит коллекторам забрать ее в счет погашения долга со скидкой в 25% от оценочной стоимости. На добровольное выселение заемщику дадут пять дней, после чего могут выселить уже в принудительном порядке.

В настоящее время банки предпочитают работать с ипотечными долгами самостоятельно. В 2018 году коллекторам передали не более 1% от всех долгов, отмечается в статье.

Участники рынка уверены, что тренд будет набирать обороты. Правозащитники полагают, что покупка закладных коллекторами создаст проблемы заемщикам, которые, как правило, закладывают единственное жилье: если банки предлагают должникам  способы выхода из ситуации, то коллекторы не будут этого делать – их задача максимально быстро реализовать залог и получить деньги.

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