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Коллекторы запугивают коммунальных должников гробами

27 мая 2019 г. 213
Фото: © shutterstock.com

Россияне жалуются депутатам Госдумы на коллекторов, которые запугивают граждан, задолжавших за коммунальные услуги.

Коллекторы угрожают детям и ставят рядом с квартирами гробы, чтобы оказать психологическое давление. Об этом рассказал первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС.

По словам депутата, коллекторы проявляют "недюжинную фантазию".

Ранее зампред Госдумы Ирина Яровая инициировала законопроект, который запретит передавать коллекторам долги по ЖКХ.   

Исаев сообщил, что фракция "Единой России" этот законопроект поддерживает, но пока не готов отзыв правительства, которое "просило об отсрочке". Депутат добавил, что передача коллекторам долгов по коммуналке "совершенно не обоснована".  "Многие коллекторы, к сожалению, терроризируют наших граждан, пытаясь выбить эти долги, которые носят бытовой характер", - подчеркнул он.

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