Коммунальщики хотели взыскать долг мертвеца с его маленькой дочки

В Томске управляющая компания пыталась взыскать долг умершего местного жителя с его малолетней дочери.

Отец девочки умер в 2016 году, квартира перешла в собственность ребенка в ноябре 2018-го. При этом ребенок в права наследования не вступал, сообщает "Интерфакс" со ссылку на пресс-службу прокуратуры Томской области.

Это, впрочем, не помешало управляющей компании предъявить 5-летней собственнике требования о погашение долгов за жилищные услуги – отец, который при жизни вел асоциальный образ жизни, накопил их немало.

По заявлению опекуна прокуратура внесла руководству УК представление о восстановлении нарушенных прав ребенка. В итоге долг, превышающий 200 тысяч рублей, исключили из лицевого счета девочки.