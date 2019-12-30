Коммунальщики вернули семейной паре случайно выброшенные на помойку деньги

Семейная пара из британского города Мидсомер выбросила на помойку 15 тысяч фунтов стерлингов. Деньги нашли сотрудники коммунальных служб и вернули их.

Немалую сумму наличных сотрудники центра переработки отходов обнаружили в коробке, которая была спрятана в еще одну коробку – с предметами была. Владельцев денег нашли при помощи записей видеокамер.

Семейная пара, которая выбросила коробку, рассказала, что наводила порядок в доме умершего родственника. Покойный был известен тем, что прятал деньги в самых неожиданных местах, однако найденная сумма поразила его родственников, передает РИА Новости.

Полиция поблагодарила сотрудников центра переработки отходов, отметив, что без их внимательности и порядочности семья никогда бы не узнала о деньгах, и полиция не смогла бы вернуть их.