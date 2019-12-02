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Компания Netflix спасла последний однозальный кинотеатр в Нью-Йорке

2 декабря 2019 г. 192
Фото: © shutterstock.com

Развлекательная компания Netflix подписала договор об аренде кинозала Paris в Нью-Йорке – это последний однозальный кинотеатр в городе.

Финансирование спасет помещение от закрытия – в августе 2019 года кинотеатр объявил о финансовых трудностях.

Компания временно будет использовать зал для показа самых востребованных фильмов своего производства, сообщает The Verge. В настоящее время фильмы компании не показываю на больших экранах, и из-за этого не могут участвовать в кинофестивалях, где основным условием для борьбы за награды является семидневный прокат.

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