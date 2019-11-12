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Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников

12 ноября 2019 г. 1449

Конституционный суд РФ признал законным изъятие имущества у друзей коррупционеров. Решение было принято после жалобы родных и знакомых бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

КС не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, пишут "Ведомости".

В 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у родственников и знакомых Захарченко имущество на сумму более 9 миллиардов рублей. Родители экс-полковника, его сестра и подруги усомнились в законности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников.

КС напомнил, что конфискация в данном случае "относится к особым правовым мерам", и порядок ее применения позволяет обеспечить баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника – гражданин может предоставить в суд доказательства законности средств, на которые приобреталось имущество.

В декабре 2017 года суд постановил изъять у Захарченко и его близких 8,5 миллиарда рублей, слиток золота, 11 квартир в центре Москвы, 16 машиномест и четыре автомобиля.

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