Крайняя мера: изымать землю за нескошенную траву будут в исключительных случаях

На днях Минэкономразвития предложило изымать землю за нарушение правил пожарной безопасности. Эксперты считают меру чрезмерной. К тому же она может породить массу коррупционных схем.

В министерстве предлагают изымать у россиян участки за нескошенную траву, мусор и другие нарушения требований пожарной безопасности. Как отмечается в пояснительной записке к документу, само "соблюдение требований пожарной безопасности, связанных с использованием земельного участка, не требует значительных временных и материальных затрат (покос травы, защита от зарастания сорной растительностью, уборка мусора)". Однако, нарушение этих правил может привести к негативным последствиям, опасных для жизни и здоровья людей и их имущества. Поэтому участок, который используется с нарушением требованием безопасности, предлагается изъять.

Однако изымут землю не сразу. Сначала органы пожарного надзора должны будут выявить нарушения и уведомить о нем владельца участка. На устранение нарушения отведут полгода. И если по окончанию этого срока собственник не исправит нарушения, органы местного самоуправления обратятся в суд для дальнейшего изъятия. После чего земля может быть продана на торгах. Начальной ценой изъятого земельного участка на публичных торгах является рыночная стоимость такого земельного участка, уточняется в документе.

Торги могут проводиться несколько раз. Однако, если участок не удастся продать участок сразу, то на повторных торгах его стоимость будет снижена на 20%.

"Средства, вырученные от продажи земельного участка с публичных торгов, выплачиваются бывшему собственнику земельного участка за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных торгов, в том числе расходов на проведение кадастровых работ, работ по оценке рыночной стоимости земельного участка", - говорится в документе.

При этом, изыматься за нарушения правил пожарной безопасности не будут участки, если они в ипотеке или принадлежат банкроту.

Земельные участки могут изымать и сейчас за несоблюдение законодательства. Теперь же предается прописать дополнительно вопрос пожарной безопасности. Поправки предлагается внести в Земельный кодекс и закон "О пожарной безопасности", а также в Гражданский кодекс.

Основная причина появления такого документа – соблюдение требований пожарной безопасности и массовые степные пожары.

В настоящее время за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы в размере от 2 000 до 1 000 000 рублей в зависимости от тяжести нарушения и от того, кто нарушитель - физическое или юридическое лицо. Возможно даже уголовное наказание, говорит председатель Окружного совета Ассоциации юристов России по ЦФО, депутат Московской городской думы Александр Семенников.

Так, например, за сжигание травы в лесу сейчас можно отделаться штрафом в пять тысяч рублей. Между тем пал травы становится причиной массовых пожаров. По данным федеральной Авиалесоохраны, только за минувшие сутки площадь лесных пожаров в России выросла вдвое. Более 40 лесных пожаров на площади 8,8 тыс га действует в регионах. Наибольшее количество возгораний зафиксировано на землях лесного фонда в Забайкалье – восемь пожаров на площади 117 га. В прошлом году жертвами пожаров в России стали почти 7,3 тыс человек (информация СК РФ).

Весной природные пожары охватили Забайкалье. По предварительным данным, ущерб, нанесенный в результате природных пожаров в регионе в составил 1,7 млрд рублей.

Исключительная мера

Каждый год природные пожары наносят большой ущерб людям, пострадавшим в огне. Страдает экономика регионов, в которых случаются пожары, огромный ущерб наносится природоохранному комплексу. Законопроект Минэкономразвития направлен, в первую очередь, на защиту жизни и здоровья граждан, говорит глава Росреестра, заместитель министра экономического развития РФ Виктория Абрамченко. Росреестр также участвовал в разработке документа.

При этом в ведомстве подчеркивают, что само изъятие земли за нарушение пожарной безопасности будет исключительной мерой.

"Изъятие имущества у собственника является крайней мерой и в данном случае речь идет о лицах, которые систематически уклоняются от выполнения законных требований федерального органа, осуществляющего государственный пожарный надзор", - сказала Виктория Абрамченко.

Кроме этого, законопроект не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ. Поскольку люди, проживающие на данных территориях, в непосредственной близости от источника пожара, при его возникновении, являются пострадавшей стороной, пояснила глава Росреестра.

По ее словам, к наиболее рисковыми категориями являются земельные участки, находящиеся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это в основном земли сельскохозяйственного назначения или земли, покрытые лесными насаждениями. Следовательно, владельцам таких участков в первую очередь необходимо ознакомиться с установленными требованиями в сфере пожарной безопасности и неукоснительно их соблюдать во избежание неприятностей.

Не стоит доводить ситуацию до абсурда

Эксперты в свою очередь считают предложенную меру чрезмерной, и не исключают возникновения коррупционных схем в случае принятия законопроекта.

Сама инициатива МЭР не противоречит Гражданскому кодексу и касается изъятия земли в случае неустранения нарушения в установленный срок. Однако формулировка правил пожарной безопасности должна быть гораздо более конкретной и учитывать региональные особенности, говорит Александр Семенников.

"Например, покос травы в дождливой Ленинградской области должен производиться в иные сроки, чем в засушливой Астраханской. В данной же, достаточно неопределенной, формулировке инициатива МЭР может привести к произволу со стороны местной власти и пожарной охраны, а также к коррупционным схемам", - отмечает юрист.

По мнению гендиректора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко, сама мера представляется чрезмерной. Сейчас обременения владельцев земельных участков и дач, в том числе финансовые, и без того сильно возросли в связи с дачной реформой. Это уже привело к росту предложения дач – на 18% с начала года и падению спроса – на 12,5%. Цены на дачи в среднем по стране снизились за полгода почти на 10%.

"Дальнейшее "закручивание гаек" приведет к усилению этого тренда и к еще большему падению цен", - полагает он.

Безусловно, соблюдать меры пожарной безопасности необходимо, но при этом не стоит доводить ситуацию до абсурда, добавляет директор департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Антон Архипов.

"Сейчас большинство землевладельцев даже не знают, что и как им делать. Обеспечить собственников участков информацией, как можно минимизировать риски пожара, а затем контролировать соблюдение этих мер – такой порядок был бы разумным. А запугивание людей изъятием земли уже излишне", - говорит он.

К тому же неясно, как эти меры будут осуществляться на практике, ведь на их основе может возникнуть масса злоупотреблений. Надеюсь, что подобная инициатива принята не будет.