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Крупнейший банк страны на днях снизит ипотечные ставки

7 ноября 2019 г. 147
фото: shutterstock.com

Речь идет о ВТБ. В этом году банк уже снижал ставки три раза. 

 

Крупнейший российский банк ВТБ до 10 ноября намерен снизить ипотечные ставки на 0,4 п.п., сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников. В результате пересмотра ставка в рамках базовых программ составит опуститься до 8,6%, по рефинансированию начнется от 9%.

"ВТБ снижал ставки трижды за год. В начале ноября планируется еще одно снижение - на 0,4 п.п. В рамках базовых программ ожидается, что ставка составит от 8,6%, по рефинансированию - от 9%", - заявил Анатолий Печатников, чьи слова приводят РИА Новости. Решение будет объявлено до конца этой недели, добавил он.

ВТБ по итогам января-сентября увеличил выдачу ипотеки более чем на 11%, в то время как рынок снизился на 7,6%, отметили в банке.

По данным Центробанка, в сентябре средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России снизилась с 9,91% до 9,68%. На последнем заседании Банк России вновь снизил ключевую ставку. Впервые с докризисного 2014 года сразу на 50 п.п. Таким образом, ключевая ставка опустилась до 6,5%. Само понижение стало четвертым за год.

Ранее Сбербанк запустил ипотеку под 1% на жилье с эскроу. Такая ставка будет доступна многодетным семьям, которые купят квартиру в новостройках через эскроу-счета. Льготная ставка будет действовать на сроке строительства. Максимальная скидка составит 4% от текущих ставок банка.

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