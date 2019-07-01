Крупнейший банк страны привлек на эскроу-счета 7 млрд рублей

Также банк одобрил более 250 сделок проектного финансирования на сумму около 300 млрд рублей.

Сбербанк (является крупнейшим банком страны) привлек около 7 млрд рублей на эскроу-счета, в том числе 200 млн рублей — по раскрытым, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Анатолий Попов.

Сам продукт появился в банке в апреле 2018 года. С того времени было открыто более трех тысяч эскроу-счетов. Причем порядка 100 из них уже раскрыто, то есть по ним застройщики уже выполнили свои обязательства перед дольщиками и получили средства, отметил топ-менеджер.

"Если говорить в денежном измерении, то по счетам эскроу уже привлечено порядка 7 млрд рублей, в том числе 200 млн рублей — по раскрытым. В региональном разрезе по количеству открытых счетов лидируют Ленинградская, Челябинская и Новосибирская область", - сказал Анатолий Попов, чьи слова приводит пресс-служба Сбербанка.

Что касается сделок проектного финансирования с эскроу, то с апреля 2018 года Сбербанком одобрено более 250 сделок таких сделок на сумму около 300 млрд рублей — это около 5 млн квадратных метров жилья. В лидерах по одобренным сделкам — Свердловская, Челябинская и Тюменская области, добавил представитель Сбербанка.

По оценкам Минстроя РФ, в ближайшие два года банкам придется заместить проектным финансированием 4,6 трлн руб. — то есть именно те деньги, которые сегодня дают отрасли миллионы дольщиков.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%, Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний. Главгосстройнадзор контролирует строительную готовность проектов.