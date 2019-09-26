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Крупнейший банк страны раскрыл ключевую причину отказа застройщикам в эскроу

26 сентября 2019 г. 308
фото: shutterstock.com

Это неполный пакет документов. Только 15% отказов связаны с высокими рисками самих проектов.

Основной причиной отрицательного решения на предоставлении проектного финансирования застройщикам является неполный пакет документов по сделке, сообщил журналистам в четверг вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов.

"По-прежнему, как и три месяца назад, 60% заявок приостанавливаются по причине отсутствия пакета документов. С одной стороны, действительно может не быть полного пакета документов.  С другой стороны, застройщик может предоставить документы сразу в несколько банков, и получив решение в каком-то другом банке, не предоставлять полный пакет документов. Это ключевая причина, почему мы не можем прийти к принятию положительного решения", - заявил Сергей Бессонов.

Около четверти заявок не находят положительного решения по инициативе самого девелопера, и только 15% - это отказ банка из-за того, что проект несет в себе высокие риски, отметил банкир. Лишь 3% отказов связаны с изменением параметра самого проекта, добавил он.

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