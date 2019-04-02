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Крупнейший банк страны увеличил выдачу ипотеки на 60%

2 апреля 2019 г. 480
фото: shutterstock.com

Порядка 38% кредитов были выданы на покупку квартир в новостройках.  

ВТБ в январе-феврале 2019 года увеличил объем выданной ипотеки на 60,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 93,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.

"Количество выданных кредитов выросло на 47%, до 39 тысяч. В результате ипотечный портфель банка с начала года увеличился на 3% и по состоянию на 1 марта составил 1,44 трлн рублей", - говорится в  сообщении.

Около 38% кредитов были выданы на покупку квартир в новостройках.  Средняя сумма ипотечного кредита по Москве и области составила 4,4 млн рублей, в регионах – около 2,1 млн рублей. На рынке вторичного жилья – 4,3 и 1,9 млн рублей соответственно. Также в банке отмечают, что заемщики стали чаще оформлять ипотеку на квартиры большей площадью (более 65 кв м): объем таких выдач вырос в 1,5 раза.

По-прежнему востребованным остается рефинансирование ипотеки. За два месяца 4 тысячи ипотечных заемщиков уменьшили ставку по действующему кредиту, общая сумма выдач в рамках программы составила 9 млрд рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года данный показатель вырос на 9%. Доля продукта в общих выдачах банка составила 9,5%.

Ранее сообщалось, что ипотечная ставка в России выросла до максимума за 1,5 года. В ЦБ считают рост временным.

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