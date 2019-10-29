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Крым получил первые заявки от инвесторов на строительство игорной зоны

29 октября 2019 г. 483
фото: shutterstock.com

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону "Золотой берег".

Заявки на строительство игорной зоны в Ялте уже подали несколько инвесторов, в том числе местных, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

"Есть заявки от желающих участвовать в реализации проекта. Они поступают от инвесторов из других субъектов Российской Федерации, крымчане также готовы принять участие", - сказал Юрий Гоцанюк, чьи слова приводят РИА Новости.

В настоящее время рассматриваются два варианта создания игорной зоны: один - через продажу на аукционе земельного участка, отведенного под реализацию проекта, второй – путем заключения инвестиционного соглашения, уточнил чиновник.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону "Золотой берег". Площадь игорной зоны составит 146 тыс кв м. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной зоны на полуострове переносились несколько раз.  

 

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