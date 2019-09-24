Мастер маникюра придумала, как обворовать квартиры клиенток

Женщина на дому оказывала услуги по "декоративному оформлению" бровей и ресниц, а также делала маникюр. Пока клиентки, занятые процедурами, не могли наблюдать за ее действиями, мастер снимала слепки с ключей и потом узнавала, когда клиенток не бывает дома.

После женщина делала дубликаты ключей, проникала в квартиры и уносила оттуда ценные вещи.

36-летнюю воровку арестовали. С апреля 2019 года она успела обворовать четыре квартиры, причем в одну из них наведалась дважды. Теперь мастеру маникюра грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей, говорится на сайте МДВ.