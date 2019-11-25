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Материнский капитал разрешили использовать для строительства дач

25 ноября 2019 г. 164
Фото: © shutterstock.com

Российское правительство одобрило законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала для строительства или реконструкции жилья, расположенного на дачном участке.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 21 ноября заявил, что изменения в законодательство будут внесены в ближайшее время. Кабмин одобрил законопроект по итогам заседания.

В законе также приведены в соответствие положения в части перечня документов, необходимых для строительства или реконструкции.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 450 тысяч рублей, с 1 января сумма повысится до 466 600 рублей.

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