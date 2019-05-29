Минфин назвал сроки снижения ипотечных ставок в России

Сама динамика ставок зависит, прежде всего, от макроэкономической ситуации и стоимости привлечения банками средств.

Снижение ипотечных ставок крупными российскими банками может произойти во втором полугодии этого года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам сама динамика ставок зависит, прежде всего, от макроэкономической ситуации и стоимости привлечения банками средств.

"Уже во втором полугодии мы ждем снижения ставок у основных кредиторов",- сказал в интервью РИА Новости Алексей Моисеев.

В прошлом году банки выдали рекордный объем ипотечных займов, который был обеспечен сравнительно низкими ставками по ипотеке. Сейчас ставки основных кредиторов выросли примерно до 10,5%, но это временное явление, считает замминистра. Более половины ипотечного рынка в России занимает Сбербанк. Недавно он уже снизил ставки по ипотеке на 0,3-0,6%.

Также Моисеев отметил, что российские банки в обход законодательства продолжают навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче льготной ипотеки, и при этом не включать их в полную стоимость кредита.

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%. Банк России и правительство должны предоставить президенту доклад по данному вопросу до 15 января 2020 года. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявили, что ставка по кредитам на жилье может опуститься до 8% в 2021 году при снижении рисков ипотечного кредитования.