Минстрой хочет ввести стандарты для строительства индивидуальных домов

Минстрой планирует ввести единые стандарты для строительства индивидуальных домов, чтобы привлечь банки к финансированию.

Отсутствие стандартов в индивидуальном жилищном строительстве создает сложности в работе с банками – кредитные организации не могут быть уверены, что удастся реализовать дом в случае непогашения кредита, отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Если же дом будет соответствовать определенным требованиям, его будет легче продать. В доме должна быть вся необходимая инфраструктура, он также должен отвечать требованиям теплопроводности и противопожарным требованиям, подчеркнул министр, передает "Интерфакс".

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства.