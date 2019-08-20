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Многодетные семьи рассчитывают на ипотеку

20 августа 2019 г. 383
Фото: © shutterstock.com

Большинство из многодетных российских семей рассматривают возможность купить квартиру в ипотеку в ближайшие пять лет.

Опрос, проведенный Райффайзенбанком, показал, что купить новое жилье с привлечением ипотечного кредита собираются девять из десяти российских семей. При этом четвертая часть не располагает информацией о льготах по кредитованию для многодетных.

24% опрошенных готовы взять ипотеку в ближайший год, 34% - в течение двух лет. Воспользоваться льготами собираются 70% респондентов, 57% планируют использовать материнский капитал, а 28% направят его на покупку дополнительной квартиры, чтобы получать доход от аренды.

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