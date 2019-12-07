Многодетным семьям дадут на ипотеку шесть миллиардов рублей  

Российское правительство выделит из бюджета 6 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о семьях, в которых в этом году родился третий или последующий ребенок.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило один миллиард рублей на программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

"Мы выделяем деньги на поддержку многодетных семей, которые взяли ипотеку … Для них с сентября этого года предусмотрена возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей. Оказалось, что эти меры весьма востребованы, поэтому к 1 миллиарду рублей, который мы предусмотрели на эти цели, надо выделить дополнительные деньги – 6 миллиардов рублей", - сказал Дмитрий Медведев, чьи слова приводятся на сайте кабинета министров.

По его словам, дополнительное финансирование позволит сократить долг не менее чем 12 тысяч российских семей.

Российские семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Для того чтобы получить субсидию, заемщику нужно обратиться в банк, где у него оформлена ипотека. Документы рассматривает "ДОМ.РФ", который после одобрения заявки перечислит деньги банку для досрочного погашения части ипотечного кредита.

Ранее сообщалось, что в России хотят расширить льготную программу по обеспечению жильем молодых семей. Речь идет о возрастном цензе. Его предлагают повысить с 35 до 40 лет для участников программы. Большое количество семей не может получить соцвыплату из-за достижения предельного возраста участников программы - 35 лет.