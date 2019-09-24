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Молодежь откладывает рождение детей из-за квартирного вопроса

24 сентября 2019 г. 2225
Фото: © shutterstock.com

Россияне готовы подождать с рождением детей ради покупки квартиры. Правда, не все, а меньше половины. Есть и другие ограничения, на которые готовы пойти наши сограждане, чтобы приобрести собственное жилье.

Отложить рождение ребенка ради покупки квартиры готовы 44% россиян в возрасте до 25 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Авито Недвижимость". Однако чем старше люди, тем меньше они готовы пойти на такую жертву.

В возрастной группе 25-35 лет повременить с рождением ребенка ради решения квартирного вопроса готовы уже 19%, а в группе 36-45 лет – 11%.

С возрастом в целом меняется отношение к ограничениям ради своего жилья. Если в группе до 25 лет не готовы к ограничениям 6% опрошенных, то в группе старше 56 лет таких уже 16%.  

Экономить на походах в кино и рестораны ради покупки квартиры готовы около 65% опрошенных, 60 готовы экономить на салонах красоты, 59%  могут ограничить себя в путешествиях.

Больше всего о собственной квартире мечтает возрастная группа от 25 до 35 лет.

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