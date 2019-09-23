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Мошенник представлялся летчиком, чтобы втянуть людей в аферу с недвижимостью

23 сентября 2019 г. 673
Фото: © shutterstock.com

В Калининграде мужчина представлялся летчиком, чтобы вытянуть из доверчивых людей деньги якобы на покупку жилья.

Липовый "летчик" заявлял своим жертвам, что у него есть связи, благодаря которым можно купить жилье по низкой цене, после чего уговаривал людей передать ему деньги для участия в долевом строительстве. Одного человека он убедит взять кредит и отдать ему все деньги.

Никаким летчиком аферист не был – работал таксистом в Петербурге. Но чтобы втереться в доверие, он купил летную форму и в своем профиле в соцсети опубликовал несколько фотографий в кабине пассажирского лайнера. Впрочем, в профиле в качестве места получения образования у мужчины указан Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, возможно, он действительно там учился или же очень хотел, пишет "Комсомольская правда".

А поле зрения полиции 32-летний мошенник оказался, когда у дольщиков лопнуло терпение, и они начали требовать обратно свои 7 миллионов рублей. Мужчина скрылся, но его объявили в розыск и вскоре нашли.

Авантюриста взяли под стражу, в отношении него заведено уголовное дело по шести эпизодам по статье "Мошенничество".

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