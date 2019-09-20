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Мошенники нашли новый способ отобрать у граждан жилье

20 сентября 2019 г. 102
Фото: © shutterstock.com

Мошенники стали использовать схемы на рынке кредитования под залог жилья, которые раньше применяли с лизингом автомобилей.

Человеку, желающему получить заем, говорят, что под залог жилья могут предоставить больше денег под меньший процент. Однако в процессе оформления люди подписывают договор обратного выкупа, фактически продавая свое жилье за сумму займа, которая часто не превышает даже четверти стоимости квартиры, рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта ОНФ "За права заемщиков".

В дальнейшем кредиторы искусственно создают заемщикам условия для просрочки, а когда те пытаются с ними договориться, "навстречу им никто не идет", отметил собеседник агентства.  "И в результате жилье с условной стоимостью 2 миллиона отходит кредитору за каких-то 800 тысяч, например", -  отметили в пресс-службе.

В ОНФ призывают граждан быть осмотрительными и не вовлекаться в общественные схемы, а также отмечают, что информацию о проблеме "нужно вывести на передний край и устранить".

В Сибирском федеральном округе, по данным ОНФ, уже более 200 пострадавших от схемы с обратным выкупом, и проблема становится все шире.

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