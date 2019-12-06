Московские дольщики вложили в стройку 1,4 трлн рублей

Через ДДУ в столице строится 33 миллионов квадратных метров жилья.

Московские дольщики вложили в квартиры в строящихся новостройках 1,4 трлн рублей, это треть всех денег, которые вложены в долевое строительство, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Несмотря на сложности на рынке долевого строительства, в Москве сейчас собрано 1,4 трлн рублей с населения. Это гигантская цифра. Порядка 30% всех денег дольщиков сосредоточены в Москве", - заявил Марат Хуснуллина на пресс-конференции РБК.

По его словам сейчас в столице строится 538 объектов по договорам долевого участия (ДДУ), суммарная площадь этих объектов 33 млн кв м.

Порядка 67% всех домов строится по старой схеме, 18% объектов перешли на эскроу-счета, 2% - перейдут в ближайшее время. Порядка 13-14% достроились или распроданы.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвки сообщил, что большую часть построенного жилья в столице покуют сами москвичи. По его словам, что мнению о том, что новое жилье в Москве скупают приезжие – ошибочное. "По нашей предварительной оценке, сегодня в 90% случаях жилье в новостройках покупают сами москвичи", - сказал Сергей Лёвкин