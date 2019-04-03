Московским офисам предсказали трехкратный рост

По итогам года в Москве должны ввести в 3,5 раза больше офисов, чем в прошлом году, такой прогноз содержится в ежеквартальном обзоре, подготовленном аналитиками компании Knight Frank. С начала года объем ввода новых офисов составил 22 тыс кв м, а общий объем предложения вырос на 0,1%. Однако, по сравнению с прошлым годом объем ввода упал в два раза. Тем не менее девелоперы начинают постпенно восстанавливать свою активновность.

"По итогам 2019 года ожидается, что объем нового строительства составит порядка 450 тыс кв м, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2018 году", - прогнозируют эксперты.

В ближайшее время на рынок должны выйти бизнес-центры "Искра-Парк" (GLA — 56 тыс кв м), "Верейская Плаза IV" (GLA — 50 тыс кв м), "Академик" (GLA — 47 тыс кв м), "Стратос. Инновационный центр Сколково" (GLA — 30 тыс кв м), "Большевик", фаза II (GLA — 25 тыс кв м), "Смоленский Пассаж", фаза II (GLA — 11 тыс кв м).

Арендные ставки в офисах продолжили расти: в классе А цены выросли на 0,8% с начала года до 25,4 тыс рублей за кв м, в классе В рост был более значительный – на 5,5% до до 15,7 тыс кв м.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков не прогнозируют бурного роста ставок, в пределах 5%. Однако, возможна умеренная коррекция, особенно в самых привлекательных локациях, он будет и выше. Рынок находится в комфортной фазе восстановления и достаточно стабильного спроса, что позволяет собственникам, даже несмотря на увеличение объемов ввода, повышать ставки.

Общий объем предложения качественных офисных площадей по итогам прошлого года составил 16,4 млн кв м. Объем предложения площадей класса А составляет 4,22 млн кв м, а предложение офисов класса В – 12,18 млн кв м.