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Московский "Пекин" продадут на аукционе

5 июня 2019 г. 214
фото: .shutterstock.com

Начальная цена гостиницы составляет 5,6 млрд рублей.

 

 

Компания "Галс-Девелопмент", входящая в группу ВТБ, выставила на электронные торги гостиницу "Пекин" в центре Москвы, сообщили в пресс-службе компании.

Стартовая цена "Пекина" составляет 5,67 млрд рублей, "шаг" аукциона установлен в 15 млн рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 29 августа 2019 года.  Сам аукцион запланирован на 2 сентября.

Ранее сообщалось о планах китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG) купить "Пекин".

"Мы наблюдаем интерес к объекту со стороны российских и зарубежных покупателей, поэтому считаем целесообразным выставить отель на открытые электронные торги. Реализация многофункциональных комплексов и крупных объектов коммерческой недвижимости в нашем проектном портфеле по-прежнему является стратегической задачей компании", – прокомментировал решение президент "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов.

Здание гостиницы было построено в 1939–1958 годах по проекту архитектора Дмитрия. Чечулина.

Сегодня "Пекин" – четырёхзвёздочный гостинично-офисный комплекс, расположенный на Большой Садовой. Площадь отеля 26 тыс кв м. Отель является признанным историческим памятником архитектуры сталинского классицизма. К услугам гостей отель предлагает 150 номеров, оформленных в стиле ампир. Современное оснащение номеров и премиальная инфраструктура "Пекина" – это три ресторана, панорамный бар на крыше и конференц-зал – гармонично сочетаются с историческим прошлым комплекса. На территории отеля также расположены SPA-центр, салон красоты, кафе и магазины.

В портфеле компании "Галс-Девелопмент" находится более 600 тыс кв м коммерческой недвижимости, в том числе "Центральный Детский магазин на Лубянке", БЦ Skylight на Ленинградском проспекте, БЦ "Даниловский форт" и другие объекты в Москве и регионах.

 

 

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