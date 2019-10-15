Москва потратит на строительство 2 трлн рублей, в приоритете – метро и дороги

Объем финансирования составит около 2 трлн рублей, примерно 70% пойдет на строительство транспортной инфраструктуры. За три года планируется построить около 800 городских объектов (с учетом программы реновации), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Речь идет об объектах, которые возводятся за счет городского бюджета. Приоритетом будет развитие транспортной инфраструктуры.

"Программа АИП – это ключевой документ развития Москвы на ближайшие даже не три, а пять лет, потому что по крупным объектам захватывается еще 2023 год. Программа несколько увеличилась, одно из ключевых направлений – это строительство метро. Мы планируем за 2022 год закончить основной объем работ по Большой кольцевой линии (БКЛ)", - сказал Марат Хуснуллин.

В 2020–2022 годах построить 67,7 километра линий метро, 27 станций и два электродепо. Речь идет также об участках Солнцевской ветки (от "Рассказовки" до станции "Внуково"), Сокольнической (от "Коммунарки" до "Потапова"), Люблинско-Дмитровской (от "Селигерской" до района Северный) линий.

Строители создадут задел для ввода линий и станций метро после 2022 года, включая новые Коммунарскую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки. Также будет построено 55 ТПУ - это автовокзалы, паркинги, станции, дополнительные дороги.

Второе важное направление, по словам вице-мэра, строительство железных дорог. К 2022 году мы планируем закончить основной объем работ по развитию четырех МЦД.

Масштабный проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 и в начале 2020 года. Также планируется запуск МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного. Пятая линия МЦД должна связать Пушкино и Домодедово. Разработку МЦД-5 планируют завершить к середине 2020 года.

"На строительство МЦД пока мы планируем выделить около 60 млрд рублей. Но цифра может быть скорректирована, так как сейчас у коллег в РЖД идет большая работа по проектированию. Поэтому в процессе работы цифра может измениться. Москва финансирует примерно 30-35%, остальное - часть из федерального бюджета, часть из средств компании РЖД", - отметил глава столичного Стройкомплекса.

Также город продолжит строить автомобильные дороги. "Мы вышли на ежегодной показатель около 100 км и порядка 20-30 искусственных сооружений. Мы этот показатель будем удерживать. На три года запланировано 340 км дорог, 60 переходов, 100 искусственных сооружений", - отметил вице-мэр.

Также планируется завершить основной пул работ по Северо-Восточной и Юго-Восточной хорде, Южной рокаде и фактически соединим эти дороги в одно большое хордовое кольцо, заключил он.