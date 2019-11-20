Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыМосквичи разочаровались в ипотеке

Москвичи разочаровались в ипотеке

20 ноября 2019 г. 263
фото: .shutterstock.com

В октябре количество зарегистрированных ипотек в годовом выражении снизилось на 20%.

Количество ипотечных сделок с жильем в Москве в октябре уменьшилось на 20% до 8 тысяч по сравнению с прошлым октябре, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"В октябре 2019 года было зарегистрировано 8 029 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 21% превышает показатель сентября (6 635). В годовом выражении количество зарегистрированных ипотек снизилось на 20%", - рассказали в ведомстве.

При этом количество оформленной ипотеки за 10 месяцев этого года практически сопоставимо (-1%) с аналогичным периодом 2018 года: 72 057 против 72 595 соответственно.

Сейчас мы также наблюдаем значительный рост на 21% в месячном выражении. Однако факторы, оказавшие влияние на столь резкий скачок, диаметрально противоположные, поясняет руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Если прошлогодняя реакция рынка была вызвана, в том числе, изменением ключевой ставки с ожиданием вероятного роста, то в текущем периоде, скорее наоборот, - уменьшением ставки с перспективой ее дальнейшего снижения", - говорит он.

Российские банки начали уменьшать ставки с 10,28% годовых в июле до 9,69% в сентябре. Сейчас тренд на снижение продолжается.

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>